武漢肺炎疫情蔓延，29日西藏出現首例疑似病例，現已確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，最後淨土失守，大陸全境淪陷。

據大陸西藏衛健委網站消息，1月29日，根據大陸國家衛生健康委關於各省(區、市)首例新型冠狀病毒感染的肺炎最新確診程式，以及《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第四版)》規定，西藏自治區首例疑似病例張某某，病例樣本經自治區疾病預防控制中心檢測，中國疾病預防控制中心實驗室覆核檢測，並根據臨床表現和自治區專家組會診研判，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎首例確診病例。

(旺報 )