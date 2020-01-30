737 Max危機衝擊 波音去年業績首見逾20年虧損 08:492020/01/30 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受737 Max危機衝擊，波音宣布去年全年淨損6.36億美元，為1997年來首見。 該飛機製造商指出，因737 Max空難事故與停飛所支付的相關成本已膨脹到186億美元，為當初預估的兩倍多，使得去年全年業績大受波及。另外波音去年第四季財報也不好看，虧損10億美元、營收則降至179.1億美元、 波音737 Max 客機兩次空難事故不僅造成三百多人喪生，也促使全球航管單位勒令停飛，成為該飛機製造商百年來最大危機。它在本月已宣布將暫停生產該客機。 (工商 ) #Max #波音 #危機 #業績 #首見 也許您會感興趣 推薦閱讀 超酷摺疊機翼 波音777X終於順利首飛 20:332020/01/26 國際 波音737 Max停產衝擊 奧科寧克預警營收縮水 21:172020/01/28 財經 台第8例確診 首見本土個案 04:092020/01/29 財經要聞 房市買家想危機入市 恐無低點可撿 04:102020/01/29 財經焦點 美國空軍購買F-15EX戰機 不確定數量 13:062020/01/29 軍事 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 iPhone銷售一年來首見增長 蘋果上季營收創新高 17:302020/01/29 財經 旅美學者：康乃爾一則舊聞 藏蔡英文博士門危機 19:152020/01/29 政治 國安大危機 台灣人口 1月達歷史高峰 04:092020/01/30 財經要聞 區域百貨逆勢增5％～14％ 信義區人潮大減兩成 04:102020/01/30 產業特刊 財經熱門新聞 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 補跌第1槍！台積電狂殺3％ 台股暴跌逾500點 - 即時 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 武漢肺炎鬧紅盤 22檔防疫概念股擋煞 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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