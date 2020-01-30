受737 Max危機衝擊，波音宣布去年全年淨損6.36億美元，為1997年來首見。

該飛機製造商指出，因737 Max空難事故與停飛所支付的相關成本已膨脹到186億美元，為當初預估的兩倍多，使得去年全年業績大受波及。另外波音去年第四季財報也不好看，虧損10億美元、營收則降至179.1億美元、

波音737 Max 客機兩次空難事故不僅造成三百多人喪生，也促使全球航管單位勒令停飛，成為該飛機製造商百年來最大危機。它在本月已宣布將暫停生產該客機。

(工商 )