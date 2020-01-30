昨（29）日，拉薩海關所屬拉薩貢嘎國際機場海關快速驗放，西藏首批進境用於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的防控應急物資。

該批物資包括N95口罩2700個、普通外科口罩12000個、護目鏡300個。物資到達後，關員根據前期掌握的情況，現場核對物資，迅速採取「先登記放行，後補辦通關手續」的方式，協助該批物資儘快提離，確保防控物資通關「零延時」，迅速到達疫情防控一線。

(旺報 )