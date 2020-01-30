2020武漢風暴》拉薩海關開綠色通道 驗放首批進境疫情防控物資 08:542020/01/30 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為拉薩海關所屬貢嘎國際機場海關關員對物資進行現場核查登記。（圖／摘自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨（29）日，拉薩海關所屬拉薩貢嘎國際機場海關快速驗放，西藏首批進境用於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的防控應急物資。 該批物資包括N95口罩2700個、普通外科口罩12000個、護目鏡300個。物資到達後，關員根據前期掌握的情況，現場核對物資，迅速採取「先登記放行，後補辦通關手續」的方式，協助該批物資儘快提離，確保防控物資通關「零延時」，迅速到達疫情防控一線。 (旺報 ) #物資 #疫情 #拉薩 #海關 #口罩 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》加拿大淪陷！確認首起武漢肺炎病例 07:232020/01/26 國際 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎傳播速若未減 專家點出疫情擴大時間點 09:372020/01/26 國際 2020武漢風暴》新加坡確診第4起武漢肺炎病例 09:472020/01/26 國際 2020武漢風暴》恐為超級傳播者！韓國現第3起武漢肺炎病例 10:232020/01/26 國際 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 兩岸熱門新聞 防控疫情神操作！吉祥航空原定關西飛上海 起飛後直送武漢 - 兩岸 失控！門遭釘死、砍殺舉報人 武漢肺炎引爆殺戮 - 兩岸 蘇揆口罩之亂恐爆兩岸對撞 港媒體人批：這政府怪怪的 - 兩岸 陸各地延後開工開學 最快2／10 - 焦點新聞 - 旺報 陸31省份新增確診病例1737例 累計確診病例7711例 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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