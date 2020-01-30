武漢肺炎疫情衝擊湖北當地廠商，在湖北有廠區的銅箔基板廠—台光電(2383)、PCB廠—健鼎(3044)、楠梓電(2316)的滬士電、定穎(6251)均表示，目前湖北廠區依大陸官方規定，除原留守廠區未返鄉員工持續生產，其餘員工及湖北以外廠區員工則依法定時間返工，在大陸廠區農曆年後開工全面延後、工作天數減少下，對公司營運影響仍待評估，不過由於現在是淡季，且湖北廠區佔公司營運比重不高，將藉由調整其他廠區生產排配，因應客戶訂單需求。

武漢肺炎一發不可收拾，湖北省各市自1月23日武漢市封城後陸續封城，在湖北當地有廠區的廠商首當其衝，台光電、健鼎、定穎及楠梓電轉投資滬士電因分別在湖北黃石及湖北仙桃有廠區，營運狀況受到關注。

健鼎大陸有無錫廠及湖北仙桃兩個廠區，其中無錫廠區為主要廠區，月產能約70萬平方米到72萬平方米，約佔健鼎營收80%到85%，仙桃廠則有兩個廠房，月產能約12萬到16萬平方米，產品涵蓋HDI、光電板、車用板等，佔健鼎營收比重約15%到20%，若加計台灣廠產能約2萬平方米，兩岸三廠區月總產能約86萬平方米，健鼎表示，公司已成立「防疫應變小組」密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響，目前各廠區並無任何員工有發現感染個案，且各廠區已啟動應對措施，包括進廠前量測體溫、噴灑防疫物資、宣導健康衛生需知，以因應接下來的疫情挑戰，各廠區將依照法定假期規定及地方防疫狀況機動調整生產排配，由於目前處於淡季，有剩餘的產能足以因應客戶需求，對公司營運影響仍有待觀察。

台光電黃石廠於去年9月底試產，目前現有產能約30萬張，台光電表示，公司於兩個月前就比照SARS期間管理，廠區全員戴口罩及消毒，農曆年間留守廠區的員工亦未外出，可望維持生產，其餘員工及湖北以外廠區員工將依法定時間返工，對公司營運影響仍待評估。

定穎在大陸有昆山及湖北黃石兩個廠區，其中昆山廠月產能約220萬平方呎，佔公司營收比重約70%，黃石廠於2017年9月投產，目前月產能為100萬平方呎，約佔公司營收比重30%，定穎表示，公司在農曆年封城前即已將黃石廠貨拉往昆山廠，可望降低武漢肺炎對公司營運的影響。

楠梓電轉投資滬士電子旗下共有滬士電昆山、滬利微電及湖北廠區滬士黃石三大營運主體，其中滬士電昆山月營收約人民幣2億元到3億元，滬利微電月營收約人民幣1.5億元，滬士黃石月營收約人民幣5000萬元到7000萬元，由於滬士黃石佔比不高，可望由昆山廠區支應客戶需求。

(時報資訊)