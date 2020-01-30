武漢肺炎席衝擊台股，台股加權指數今天（30日）開盤大跌185點，開在11,933.23點，隨後賣單大量湧出，指數直接摜破季線，跌點一發就500多點。截至09:14，指數大跌516點，暫報11602點，權值王台積電重跌3.15%，暫報322.5元。

群益投顧指出，指數跳空缺口下探季線，消息面影響持股信心，12月指數收11,997點，1月20日封關日收12,118點，新春開市第一個交易日，受武漢疫情影響，台股30、31日將反應此一衝擊，出現補跌效應，季線將是多空重要轉折點。

預期強勢族群為半導體與景氣循環報價上漲股，以及口罩、耳溫槍、清潔用品、 抗菌、製藥以及遠端視訊或線上遊戲等少數概念股，重災區是觀光航空旅遊類股。

武漢是科技股生產基地，受疫情之故，生產受影響，甚至對蘋果供應鏈供應狀況產生問題，指數可能下探11,500點。

CMoney統計國際股市於台股封關期間表現，日、韓股累計3%左右跌幅，港股29日開紅盤當日重挫2.8%；美股雖在下挫後出現反彈，截至28日，整體下跌1～2%左右。摩台期於台股休市期間，累積下跌約3%；台積電ADR經歷大跌與強彈之後，跌幅縮小為2%左右。

(中時電子報)