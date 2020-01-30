療癒愛情劇《Forest森林》主要演員朴海鎮、趙寶兒29日出席發佈記者會，時隔近4年回歸電視劇的朴，談起收視率難免擔心，期望觀眾能多多收看，對於遇上熱門綜藝《Mr.Trot》的高收視，他笑說：「我媽媽也是這個節目的支持者，但我會邀請她和我一起收看《Forest森林》。」趙寶兒則表示：「節目類型不同希望大家能按照喜好選擇喔。」

「國民學長」朴海鎮在新劇中飾演一名投資公司中的企業併購專家姜山赫，為了開發森林土地偽裝成119特殊救助隊進入林區打探消息，卻發現10歲之前失去的記憶與這地方有關，為了拍攝曾吊在3層樓高、模擬直升機飛行的畫面，也實際參與救援隊的訓練，對於有懼高症的朴來說是一大挑戰，幸好在119救助隊教官幫助下完成拍攝。

趙寶兒飾演外科醫生鄭英在，卻有不為人知的心理障礙。（愛奇藝台灣站提供）

出道多年首次挑戰醫生角色的女主角趙寶兒，在劇中飾演有心理障礙的外科醫生鄭英在，卻也因此與男主角間產生緊密的關聯，為了詮釋好醫生的角色，她於拍攝現場認真的與在旁指導的醫生們請教，希望能傳達真實的醫療場面。《Forest森林》30日起，每周四五於愛奇藝台灣站首播。

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