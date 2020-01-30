美國佛羅里達州（Florida）日前舉辦為期10天的「蟒蛇盃」比賽（Python Bowl），吸引來自全美各地的獵人參加；一名男子拉希爾（Tom Rahill）抓到最重、最長的蟒蛇，抱走美金4000元（約台幣12萬元）獎金。

縱合外媒報導，這個比賽原本是3年辦一次，但是由於當地的沼澤有外來種的緬甸蟒蛇（Burmese python）入侵，造成原有的浣熊、負鼠和山貓數量減少，甚至特定品種的兔子、狐狸，都已經絕跡，所以從今年開始將會每年舉辦。根據美國地質調查局（U.S. Geological ）估計，大沼澤地中有成千上萬的緬甸蟒蛇。

這次的比賽吸引了來自全美共20州的獵人參加，分為職業和業餘組。職業組的參賽者金梅爾（Mike Kimmel）抓住8條蟒蛇，得到價值超過美金6000元的獎品；拉希爾（Tom Rahill）則是抓了一條62磅（約28公斤）重和一條12.7英尺（約3.8公尺）的蟒蛇，奪下最重、最長兩項冠軍，抱走美金4000元獎金。

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(中時電子報)