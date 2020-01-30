新竹縣竹北市本月初發生一起失竊案，一名男子在透天透厝家中，遭偷走高達6500萬元現金，失主原以為是內賊，遲至大年初一才報案，檢警獲報，28日逮捕到劉姓嫌犯，起出現金396多萬贓物，29日再替失主尋回4200萬現金，全案依加重竊盜罪、贓物罪及毒品危害防制條例移送。

失主到底是什麼做行業？怎會把家裡當「金庫」，放了6500萬現金？此案曝發後才知，被害人在新竹地區從事資源回收，是回收界大盤商、財力雄厚，在竹北地區擁有一整排透天厝，失竊當天因生意需周轉，本月初就到行提領大筆現金，存放在透天厝倉庫裡。

不料6日被44歲的劉男慣竊潛入，發現失主的大量現金，甚至邀31歲吳姓女友協助，利用劉男前妻名下車輛載運，當晚一共搬了4趟，共偷走6500萬元面額1000、500、100元不等的現鈔。

失主驚覺大量現金憑空消失，起先懷疑是內賊偷走，但經調閱監視器發現是外人侵入，遲至初一才趕快報案。檢警獲報後，立即組成專案小組，由於中間有近3周時間差，增加破案難度，專案小組先鎖定涉案車輛，再以車追人。

檢警28日即在一間彩券行前，逮捕劉男，並起出剩餘贓款396萬8千多元、安非他命427.4克，以存摺2本、金手鍊1條、銀樓保單1份、汽車買賣契約書、車鑰匙3支、房屋租賃契約書、玉璽等。據了解，劉男先用前妻名下車輛搬取贓款，隨後則用贓款購買全新百萬車輛，作為「運鈔車」使用，還分錢給親近的親友。

由於劉男等人竊取現金總額驚人，警方仍持續追蹤，29日再追回用麻布袋所裝的4200萬現金，全案依加重竊盜罪、贓物罪及毒品危害防制條例，將劉男等嫌疑人移送法辦，並持續追查失竊贓款。

(中時電子報)