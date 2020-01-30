英國終於將在明天結束延續3年的脫歐歹戲，終結與歐盟長達47年的姻緣，正式宣告脫歐。不過，這齣戲的落幕，緊接著是另一齣戲的開場，將與歐盟進入約11個月的談判過渡期。

2016年6月23日，英國因為保守黨首相卡麥隆（David Cameron）的競選承諾而舉行脫歐公投，最終以51.9%對48.1%決定脫歐，脫歐意外成真，但當時誰都沒有料到這會是歹戲拖棚的開始。

卡麥隆請辭後，梅伊（Theresa May）接手首相職務與脫歐任務。2017年3月29日，英國正式啟動脫歐程序，梅伊簽署遞交給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）的信件，正式啟動里斯本條約第50條，2年談判起跑。

歐盟是由28個歐洲國家組成的經濟與政治夥伴關係，英國於1973年加入歐盟，是第9個成員國。根據里斯本條約第50條，歐盟會員國可以依據本國憲法要求退出歐盟。在確定要退出歐盟後，當事國必須通知歐洲理事會，啟動為期2年的退出協商。

不過，英國身為第一個啟動者，由於毫無先例，沒有人知道究竟要怎麼進行。但可以確定的是，許多專家都認為談判內容繁雜，在2年內無法完成，結果也確實如此。

北愛爾蘭邊境問題成為卡關的一大主因。

愛爾蘭島上，6分之5面積為愛爾蘭共和國，6分之1則是屬於英國的北愛爾蘭，邊界長約499公里。然而，愛爾蘭是歐盟成員國，北愛一旦跟隨英國脫歐（儘管北愛在公投時55.8%選擇留歐），原本形同虛設的邊界瞬間具體化，成為「硬邊界」。

前首相梅伊因為北愛爾蘭邊境保障措施（backstop）無法得到友黨北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）的支持，3度遭到國會否決而黯然下台。

新上任的脫歐派首相強生（Boris Johnson）則是端出一個機制，讓北愛自行決定邊境方案。在脫歐過渡期於2020年底結束的4年後，北愛議會將有機會決定是否沿用邊境方案，給予北愛話語權，暫時挪開脫歐的絆腳石。

去年12月底的國會大選，則是奠定了強生的勝基。保守黨在下議院大獲全勝，讓強生的法案在下議院暢行無阻。於是，經歷2次大選、撤換一任首相，脫歐立法終於在去年底闖關成功，今年完成立法程序。脫歐在經歷3次展延後，終於趕上了第4個脫歐最後期限。

英國與歐盟的分手，從脫歐啟動日算起，總計耗費1038個日子，比最初預定的脫歐日2019年3月29日多出約10個月。若從2016年公投日算起，則過了1317天。

英國當地時間31日晚間11時之後，英國將成為史上第一個離開歐盟的國家，進入脫歐過渡期。在這段期間，英國保有歐盟會員國「現狀」，但沒有投票權。過渡期從英國脫離歐盟的那一天起算，直到2020年12月31日。

英國可要求延長過渡期1至2年，但必須預先在7月1日前知會歐盟。若錯過此期限，將不再有任何延期機會。（編輯：王永志）1090130

(中央社)