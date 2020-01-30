退出中程飛彈協議後，美國海軍俄亥俄級（Ohio-class）核潛艇首度攜帶裝有爭議性新型W76-2低產率核彈頭的「三叉戟II」（Trident II）潛射飛彈巡航。

據《動力》（The Drive）網29日報導，就在美國宣佈，已首度打造這類核彈頭後近一年來，傳出了相關消息。支持者說，這些彈頭能賦予美國政府因應某些危機所必要的彈性，包括有限的核打擊在內。但批評者堅決主張，這提高了美國動用核武的可能性。

(中時電子報)