首次！美潛艦武裝爭議核彈巡航 09:252020/01/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國海軍「內布拉斯加」號（USS Nebraska，SSBN 739）核潛艦2019年9月4日在加州聖地牙哥外海試射三叉戟II D5（Trident II D5）型彈道飛彈的資料照。（美國海軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 退出中程飛彈協議後，美國海軍俄亥俄級（Ohio-class）核潛艇首度攜帶裝有爭議性新型W76-2低產率核彈頭的「三叉戟II」（Trident II）潛射飛彈巡航。 據《動力》（The Drive）網29日報導，就在美國宣佈，已首度打造這類核彈頭後近一年來，傳出了相關消息。支持者說，這些彈頭能賦予美國政府因應某些危機所必要的彈性，包括有限的核打擊在內。但批評者堅決主張，這提高了美國動用核武的可能性。 (中時電子報) #核 #彈頭 #潛艦 #美國 #俄亥俄級 #三叉戟 #威懾 #巡航 也許您會感興趣 推薦閱讀 潛艦換新趕不上汰舊 美承認難敵中俄 01:302019/04/06 軍事 陸武器猛進 美用新潛艇不如無人艦 06:082019/11/03 軍事 戰力大增！日鋰電池潛艦神在哪裡 16:172019/11/16 軍事 迎頭趕上！陸潛艦力減美優勢 14:002019/11/25 軍事 富比士：2019潛艦大賽 老俄最厲害 17:072019/12/30 軍事 軍事熱門新聞 首次！美潛艦武裝爭議核彈巡航 - 海軍 俄國鎧甲-S更換高速飛彈 防禦效果更好 - 軍事 美國空軍購買F-15EX戰機 不確定數量 - 軍事 1918年流感 近代最大的疫病 - 軍事 超越俄羅斯 大陸是第二大武器製造國 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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