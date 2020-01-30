儘管隨著「小飛俠」布萊恩27日搭乘私人直升機墜機身亡後，不少NBA球員與超過兩百萬名球迷都在呼籲，聯盟應該考慮把標誌(Logo)從原本的韋斯特換成布萊恩圖像，但《Yahoo Sports》記者魏瑟爾30日爆料，聯盟目前仍不打算這樣做，原因卻很瞎！

根據魏瑟爾報導，NBA官方雖在第一時間討論過更換標誌的潛在可能性，卻因為考慮假如把標誌換成某位特定球員，將會引發更大爭議，畢竟可能會有球員感覺他們已經證明自己對於籃球比賽有所貢獻，為何聯盟更換標誌不可以改用他們？

可是光從影響力與時代意義來看，布萊恩的歷史地位絕對不輸任何球星，NBA如此輕易宣告不願更改標誌圖像，難免引發不少爭論，不過就算當年NBA標誌的設計者艾倫席格常說，他的設計靈感來自韋斯特的照片，NBA卻到現在從未承認過。

其實生涯14度入選全明星賽、奪下8冠的韋斯特，始終不太願意成為NBA標誌人物，「我不願做出任何讓自己吸引注意的事，不管人們怎麼說，我仍做我自己，假如有可能改變，我希望他們這樣做，無論是從許多方面來看，我寧願他們這樣做。」

(中時 )