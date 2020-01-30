武漢肺炎疫情緊張，中美第二階段貿易協商恐將延後展開，法人指出，第二階段貿易協商將涵蓋較棘手的華為禁令、強迫技術移轉、國企不當補貼等議題。武漢肺炎疫情讓中美貿易協商在今年的11月3日美國總統大選前難有結果。

美國總統川普與中國副總理劉鶴1月15日在白宮簽署美中第一階段貿易協議，中國承諾在未來兩年向美國加購2000億美元的商品/加大開放金融市場/禁止匯率操縱等；川普1月22日表示，中國如果違反約定，他將終止第一階段貿易協議，大幅提高中國商品的關稅。

至於第二階段談判，根據川普的說法，第二階段談判將立即展開，中國貿易協商官員寧吉(吉吉)則表示，目前尚無美中「第二階段」談判的時間表。不過適逢中國農曆春節，加上中國爆發大規模武漢肺炎疫情，第二階段貿易談判料將延後展開。

1月27日中國國務院宣布將春節延長至2月2日，2月3日起正常上班，各地大專院校、中小學、幼稚園推遲開學；而根據台灣投審會資料，台商投資武漢共61件達1800億台幣，以半導體、面板為主。湖北政府提出提出「一芯兩帶三區」發展布局，武漢為中國的光電、半導體、生物科技、5G通訊發展的重鎮，其中武漢弘芯、武漢夢芯以及長江儲存與西方科技供應鏈關係密切。

(時報資訊)