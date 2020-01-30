電源供應器廠—光寶科(2301)及康舒(6282)皆在湖北有廠區，光寶科(2301)表示，公司主要生產據點為華東常州與華南廣州，湖北咸寧廠出貨可彈性調度其他區域工廠的產能予以因應，至於康舒則表示，公司武漢仙桃廠員工約佔全公司人數之19%，留廠人員防疫物資及日常生活物資不虞匱乏，返廠人員亦依規定實施隔離措施，農曆年前各廠區已提前生產，加大海外倉及成品庫存，以滿足供貨需求。

光寶科及康舒分別在湖北咸寧及仙桃有廠區，此次湖北地區大規模封城是否受到影響倍受關注，對此，光寶科表示，公司主要生產據點為華東常州與華南廣州，湖北咸寧廠在集團比重甚低，可彈性調度其他區域工廠的產能予以因應，對公司整體財務業務尚無重大影響。

康舒則表示，公司武漢仙桃廠員工約佔全公司人數之19%，留廠人員防疫物資及日常生活物資不虞匱乏，返廠人員亦依規定實施隔離措施；公司在各廠區內正採取應對措施，包括部署防疫物資、宣導健康衛生須知，以因應接下來的疫情挑戰，且農曆年前各廠區已提前生產，加大海外倉及成品庫存，以滿足供貨需求；其他廠區如東莞塘廈、菲律賓及淡水廠等亦將適時調整以供應客戶後續需求；不同廠區將依照法定規定及地方防疫狀況，在所有員工健康獲得保護情況下，機動調整生產排程，進行生產營運。

受到台股重挫影響，光寶科及康舒今天盤中股價同步下挫，走勢疲弱。

(時報資訊)