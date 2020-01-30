武漢新型肺炎（新型冠狀病毒）疫情緊張，衝擊全球金融市場。今早台北外匯經紀公司新台幣開盤匯價貶破30.1，以30.15元開盤，盤中觸及30.165元，重貶1.59角。在人民幣方面，早盤在岸人民幣匯價在6.9404，而離岸人民幣匯價則來到6.9766。今早亞幣除日圓外，全面重貶。

瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤認為：中國政府可能會加碼政策寬鬆力度來對疫情帶來的下行壓力，特別是疫情直接影響的相關行業，從而有利於支撐這些行業在之後的反彈（可能在2020年下半年）。預計年內中國央行會再降准50個基點、降低MLF利率10-15基點，從而保持銀行間流動性寬鬆，引導市場利率下行。

農曆年封關（1月22日）的收盤匯價，新台幣為30.006，在岸人民幣為6.9015，日圓為110，泰銖為30.365，韓元為1164。

今早的亞幣表現，日圓轉貶為升到108，泰銖重貶至31.07，韓元貶至1182。

(時報資訊)