受制武漢肺炎疫情持續擴大，除牽引歐美與亞洲地區如日、韓與港股等主要股市，在台股農曆年休市長假期間多大跌外，也使台股今開紅盤呈現補跌窘境，早盤開低殺低，一度暴跌近500點，加權指數一度來到11639點。

台指期今早率先開盤，即暴跌逾300點，牽引現貨市場開盤也重挫，同樣開低殺低，迄上午9：14的加權股價指數，暫報大跌529點，報11589點，跌幅4.37％，成交618億元。

目前重量級權值股全部大跌，多頭指標台積電重挫.3%、鴻海大跌7.8%、股王大立光下挫3.12%，除蘋果三劍客領跌電子股外，國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、台塑四寶、統一、長榮航、華航、遠東新等，全部臉色鐵青。

盤面上現下僅防疫概念股紅通通，包括恆大、康那香、新麗、南六、雙邦、毛寶、花仙子、美吾華、高端疫苗、中化、杏輝與熱映等，高掛漲停板；餘豪展、清淨海、國光生、生達及永信等，也逆勢上漲，表現出色。

(工商 )