武漢肺炎1月疫情開始大爆發，23日上午正式實施封城，而大陸網友實拍的最新空拍對比也曝光，畫面中可見武漢市區內從原先的車水馬龍，轉到一片寂靜，宛如電影戰亂後一樣的空蕩，也讓不少網友大感震驚。

據大陸網友「賈串串」在社群平臺「BiliBili逼哩逼哩」上傳的一支影片顯示，武漢在封城後，市內的公共交通、私家車禁止通行後，武漢就成了一座空城，影片畫面中可見從武漢龜山電視塔、南岸嘴晴川橋、長江大橋、長江渡輪、二七長江大橋、和平立交橋等實景，從原先的車水馬龍，轉到一片寂靜，宛如電影般的死城。該影片26日晚間Po出後，即火速有近40萬的觀看次數。

同平臺另一帳號「林晨同學」24日則是放上武漢街景實錄，整條路上除了送外賣的小哥，幾乎未見到幾個活人。超市內則是擠滿搶購民生物資的民眾。公路上也幾乎見不到幾台車，空拍街道更是空無一人。該影片更可觀的是，有接近8百萬的觀看數、17.7萬則影片留言(彈幕)，2.8萬則觀看留言(平臺)。

也有患病網友在該平臺表示，「本人在武漢有新冠病了，沒錯我就是那幾個得救的，很感謝醫生救了我的命，就在我得病前幾個小時我還在打王者，結果不知道怎麼的一直在嘔吐，一下午就去醫院檢查，結果心態崩了不過得，過來人請各位出門多帶口罩，祝武漢永垂不朽」。

也有來自臺灣的網友，順著網路線跑到該影片處留言「來自臺灣的加油...這幾天看到新聞真的是很心疼...希望大家能平平安安的，除了說聲加油外，沒辦法提供實質幫助真的很無助」。

(中時電子報)