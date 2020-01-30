隨著武漢肺炎疫情升溫，台灣系統廠在中國各廠區的春節開工時程為配合新型冠狀病毒防疫工作，多依各所在地政府機關發布之延遲復工通知調整，目前多家台廠已宣布春節復工時間延後至2月10日。

精英電腦（2331）旗下位於廣東的子公司興英科技，亦因配合廣東省人民政府發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，因此將延遲至2月10日才正式復工。

配合新型冠狀病毒防疫工作之際，精英表示，公司已成立專責防疫管理小組，密切注意疫情發展及時採取因應措施，包括衛教宣導、準備防疫物資、進出管制等。此外，精英也已提前通知客戶協調出貨日期，待復工後彈性調高本公司產能，加速出貨。

目前包括廣東省及上海市皆已發布境內企業不得早於2月9日24時前復工之通知，包括緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）等台系代工廠在這兩地的開工時間皆延後至2月10日正式復工。

(工商 )