大陸一名竊賊日前到一間工廠偷錢，打開保險庫後看到裡頭裝著120萬人民幣（約515萬新台幣）的現金，但他最後只拿走27萬元（約116萬新台幣），事後警方到場也十分不解為何只拿走部分的錢，最後循線逮人，竊賊也透露原因，表示：「做壞人不能太絕。」

據《看看新聞》報導，被盜的保險櫃放在工廠4樓，裡頭裝有120萬人民幣的現金，10萬元綑成一捲，共有12捲，工廠人員發現現金不見後立即報警，警方到場後發現，竊賊沒有將現金全部偷走，僅拿了27萬人民幣就離開了，其中一捆10萬元現金還被剪開，令警方十分不解。

海寧市公安局海昌派出所副所長談金宇表示，當時他們也覺得事有蹊蹺，按照正常思維，嫌犯通常會將現金全部拿走，不太可能只偷一小部分；接著展開調查，調閱監視器後發現嫌犯最早出現在4樓，但是他從哪裡上去的就不得而知，警方沒多久就在天台發現一個可疑的腳印，推斷嫌犯是通過樓梯或者繩梯從天臺進入這個辦公樓，最後循線逮人，鎖定一名34歲的田姓嫌犯。

田男到案後向警方稱，外地來到這裡，由於事先踩過點，對於地形、如何進入及逃脫等都瞭若指掌，而他也提到，自己進到辦公室撬開保險櫃後，看到如此大量的現金被嚇傻了，因為他原本只打算拿個幾萬塊就離開，於是剪開一綑10萬元現金，拿走其中的3萬便打算離去。

當他走到天台時，心想自己在外面欠了人家20萬的債務，於是回頭再拿了其中2捆現金，之後又匆匆離去，最後他又糾結了好一陣子，3度走回保險櫃前面，此時他心想，偷走27萬已經造成工廠很大的損失了，做壞人不能那麼絕，不好意思繼續害人家，最後便帶著27萬揚長而去；雖然田男自認計畫天衣無縫，但仍逃不過法律的自裁，目前被依竊盜罪遭警方拘留。

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(中時電子報)