武漢肺炎疫情持續蔓延，台灣境內已有8名確診病例，全台掀起口罩搶購潮。資深媒體人鄭師誠昨貼出兩張照片，並直呼「貪食蛇重現江湖」。鄭最後也表示，他也排隊買到了，並附上許多笑臉圖案，逗樂許多網友。

武漢肺炎肆虐，造成口罩搶購潮，此時行政院宣布禁止口罩出口政策，也引發部分人士反彈，藝人小S力挺大S捐一萬個口罩給武漢，並表示，不互相幫助，不是人類行為。此外，范瑋琪日前更在私人臉書痛譙行政院長蘇貞昌是「狗官」，范范事後雖道歉，仍止不住民眾怒火。

此外，針對口罩買不到的問題，蘇揆昨強調，口罩的數量夠，除了庫存外，這幾天衛福部也特別釋出口罩2300萬片，且工廠在過完春節已回來加緊生產，一天可達到近400萬片，加上政府早已宣布限制出口，所以口罩非常足夠。蘇也呼籲國人同胞要用時才買口罩，不要囤積起來，也會過期。

即便蘇貞昌喊話不要囤積，但從許多商家在門口貼出口罩已售完的字樣來看，足見搶購的人潮眾多。鄭師誠昨在臉書貼出兩張照片，並指出貪食蛇重現江湖，並表示這些人通通是要來買口罩的！鄭師誠也強調，「最重要的是，我排了隊，也買到了」，讓許多網友笑翻！

(中時電子報)