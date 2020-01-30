針對武漢肺炎，NB電池模組廠—順達科技(3211)表示，目前武漢肺炎對公司及大陸子公司之財務及業務並無重大影響，順達科積極佈局非IT產品，在電動自行車陸續接獲新客戶訂單及資料庫中心BBU出貨穩定成長下，順達科今年營運不看淡，順達將藉由非IT產品比重拉升，讓公司獲利更好。

武漢肺炎在大陸地區延燒，大陸官方宣佈延長春節假期，開工日多落在2月10日，順達科發布重訊表示，配合新型冠狀病毒防疫工作，公司大陸子公司順達電子科技(蘇州)有限公司所在地政府發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，故復工時間延至2月10日，對本公司及大陸子公司之財務及業務並無重大影響。

順達科表示，公司已成立防疫管理小組，密切注意疫情發展即時採取因應措施，包括衛教宣導、準備防疫物資、進出管制等，公司將持續密切注意當地疫情，待復工後協調產能，儘速出貨。

儘管NB及平板市場趨於飽和，日韓電池模組廠淡出3C市場，轉向電動車相關應用，新普科(6121)及順達科在NB及平板市佔率逐步提升，加上兩家公司在非IT領域佈局進入收割，讓兩家公司2019年業績無畏中美貿易戰影響表現不俗；順達科自結2019年第4季合併營收為46.39億元，營業淨利為2.78億元，稅前盈餘為3.15億元，稅後盈餘為2.51億元，單季每股盈餘為1.7元；累計2019年合併營收為177.8億元，營業淨利為8.84億元，稅前盈餘為11.57億元，稅後盈餘為8.27億元，每股盈餘為5.61元。

順達科表示，公司近幾年營運重心放在非IT產品，目前電動自行車陸續有新客戶專案，在儲能系統BBU部分，公司電池模組搭配電源供應器大廠出貨給歐美大型品牌廠資料庫中心，隨著新客戶及新產品佈局逐步發酵，以及公司導入自動化產線效益顯現，期待能讓公司獲利更好。

(時報資訊)