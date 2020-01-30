武漢肺炎疫情範圍持續擴大，行政院長蘇貞昌為優先保護台灣民眾，宣布禁止口罩出口一個月，竟遭范瑋琪、楊培安等藝人大肆批評，范范甚至爆粗痛罵「狗官」，「館長」陳之漢為此在直播中公開點名，砲轟范范等人根本是「只會罵保護台灣的人」，揭露春節人家在圍爐，防疫人員卻不眠不休在工作防堵疫情。

「館長」陳之漢(翻攝自飆悍臉書)

事實上，武漢肺炎情況嚴峻，各界的援助也陸續到位，武漢市慈善總會最新捐款公告中，赫見天團五月天所屬的「相信音樂」，捐了500萬人民幣(約台幣2千2百萬)給武漢，善舉很快被外界傳播讚頌，然也有人拿這件事，去詢問館長的看法。

館長深夜在臉書po文，開頭直接嗆明，說台灣應該出口口罩給對岸，跟捐款給他們，根本是兩件事情，要特定立場人士不要來說：「五月天捐款你要不要罵他

」，爆粗怒斥：「X你X的你這是什麼狗邏輯？」，結果遭網友質疑：「講一堆廢話就是不敢惹更大咖的」，館長則親自回應留言：「你這邏輯是誰給你的，惹他請問五月天有罵政府嗎？請問有叫台灣出口口罩嗎？看你講話的樣子就知道教育有多重要」。

(中時電子報)