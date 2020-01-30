受武漢肺炎疫情影響，台股鼠年開紅盤湧現補跌賣壓，加權指數一度大跌超過500點，失守11,600整數大關，盤中指數下跌逾3％，改寫近26年來開紅盤跌勢最重紀錄，下跌家數約1,500檔，預估成交金額突破3,000億元，上演內外資大逃殺戲碼。

武漢肺炎影響越演越烈，中國大陸確診人數已超越7,000人，衝擊金融市場表現，台股30日開盤如坐「大怒神」，跳空大跌逾400點，盤中賣壓有擴大跡象，因封城延後上班影響，在陸設廠的電子股、航空股為資金撤出的重災區，包括，南六、毛寶、花仙子等生技股則成資金避風港，股價逆勢亮燈漲停。

根據統計，台股鼠年因武漢肺炎疫情爆發，指數重挫超過3％，已是開紅盤當日跌幅歷史次高，僅次於1994年開紅盤大跌4.43％，若以跌點來看，預料將創史上開紅盤最差紀錄。

台新投顧指出，武漢肺炎疫情持續擴散，短期難解，對台股恐造成衝擊，預期指數下跌3～5％，低點先看季線11,757點～11,500點，基於過去已具防疫經驗，判斷台股不至於發生像SARS一樣崩跌11％的情況。

此外，中國大陸湖北15城市封城，台商在湖北有產能，若疫情持續擴散，年後開工產能是否受到影響，值得觀察。以初步來看，去年因應中美貿易戰，台商回流，加以可調整其他地區或台灣產能，且進入農曆年後產業淡季，目前看來影響程度尚有限。

(工商 )