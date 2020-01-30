花蓮原住民婦人張玉真家族8人，涉嫌以假裝罹患憂鬱等精神疾病，長期在花蓮、雙北市等醫療院所住院治療，10年內向中國人壽、國泰人壽、台灣人壽8家公司詐領5500多萬元醫療保險金，並詐取約938萬多元的健保住院給付，台北地檢署30日依詐欺罪嫌起訴張玉真8人。

8人包括張玉真、丈夫陳永乾、其女兒楊閔庭、姊姊陳巧晴、陳巧晴丈夫張存能、自小過繼給親戚撫養的三姊陳玉美、陳女丈夫吳成發、小姑陳玉葳。

台北地檢署主任檢察官黃珮瑜，2017年應邀財團法人「保險犯罪防制中心」之邀，參加保險詐欺案件座談會時，與會人員當面向黃檢舉指本案可疑，事後北檢分案，並調資料調查。檢調偵辦本案期間，多次透過健保署協助調閱張女家族病歷資料，查獲這起家族詐保案件。

檢調懷疑，52歲的張婦，長期利用向壽險公司投保醫療險後，利用接受治療及住院，即可請領保險理賠金機會，自2008年底起假裝精神疾病方式，向保險公司申請住院等項目給付。

張婦因長年裝病詐領保險金，獲利豐厚，「呷好倒相報」將裝病詐領保險金的技巧，告知經濟狀況欠佳的妹妹、妹夫、女兒等親友利用身心問題疾病，騙倒花蓮當地知名醫院醫師，共同詐領保險金，其中20多歲的女兒「青出於藍」，初估計詐取保險金約1000多萬元。

檢調懷疑，張婦及親戚5人，疑佯裝憂鬱症及環境適應障礙症等精神疾病症狀，致醫師誤認病情，安排住院治療，再持診斷證明書向台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、富邦、全球、法國巴黎、康健、遠雄人壽8家保險公司申請保險理賠，自2008年底起至2018年，共詐取保險理賠金約5000多萬元。

北檢2018年指揮北機站前往花蓮等地點搜索張婦等人，張婦等人一度遭羈押，全案以詐欺罪嫌偵辦，目前尚未發現醫院醫師勾結的情形。

(中時 )