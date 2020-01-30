《商情》避險需求升溫，激勵周三紐約期金上漲 10:002020/01/30 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求升溫，激勵周三紐約期金上漲；因中國冠狀病毒疫情升溫，且多國陸續發生病例，推升黃金避險需求升溫，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金上漲；此外，分析師表示，投資人觀望美國聯邦儲備理事會(FED)貨幣政策決定，估計對金價構成一定壓力。 終場2月黃金漲0.6美元，報每盎司1570.4美元，3月白銀漲0.03美元，報每盎司17.49美元，4月白金跌19.7美元，報每盎司975.3美元，3月鈀金漲17.1美元，報每盎司2202.2美元。(商品行情網) (時報資訊) #升溫 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》布萊恩生前最後IG：激勵詹皇衝第2 09:262020/01/27 體育 2020武漢風暴》武漢肺炎全球升溫 撼動投資市場 美股重挫453點 05:502020/01/28 財經 疫情波及 避險意識推升日圓、黃金 04:102020/01/29 財經焦點 世界黃金協會：今年黃金投資將進一步升溫 16:232020/01/29 財經 武漢肺炎疫情升溫 黃偉哲初六開工日照常新春團拜 16:152020/01/29 政治 武漢肺炎疫情升溫 比特幣逆勢上漲 23:052020/01/29 財經 疫情升溫 iPhone增產計畫恐受阻 04:092020/01/30 焦點新聞 台股開紅盤 多頭向蘋果討救兵 內外資提高避險情緒迎開紅盤 04:092020/01/30 財經要聞 避險資金急湧 比特幣飆至近3月高點 04:092020/01/30 全球財經 肺炎升溫 挺韓正妹吐內心話…數千網友分享！ 08:212020/01/30 政治 財經熱門新聞 政府基金裝死？台股暴殺逾670點 史上最慘 - 即時 - 工商 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 20年前廠商紛西進 老謝曝台陸口罩產量差距 - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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