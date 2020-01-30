避險需求升溫，激勵周三紐約期金上漲；因中國冠狀病毒疫情升溫，且多國陸續發生病例，推升黃金避險需求升溫，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金上漲；此外，分析師表示，投資人觀望美國聯邦儲備理事會(FED)貨幣政策決定，估計對金價構成一定壓力。

終場2月黃金漲0.6美元，報每盎司1570.4美元，3月白銀漲0.03美元，報每盎司17.49美元，4月白金跌19.7美元，報每盎司975.3美元，3月鈀金漲17.1美元，報每盎司2202.2美元。(商品行情網)

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