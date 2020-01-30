武漢肺炎疫情擴大，台積電(2330)開盤跌7元，盤中最重跌11.5元至321.5元。台積電ADR在台股農曆年封關期間下挫；外資則於封關前，連續四日賣超台積電共達63872張，股價並未反應公司對於第一季之樂觀展望。

台積電ADR於台股封關前之1月21日收盤價為58.24美元，ADR收盤價折合新台幣每股約351元。台積電最新周三收盤價57.19美元，上漲0.1美元或0.18%，折合新台幣每股約343.2元。台積電於台股封關日收盤為333元。

台積電法人說明會於年前舉行，公司對本季營運樂觀；受惠客戶對先進製程需求強勁，預估今年第一季美元營收約102到103億美元之間，僅比上季高峰小減0.9%到1.8%，以美元匯率29.9元計算，折合新台幣3049.8億元到3079.7億元，季減2.9%到3.9%，毛利率為48.5%-50.5%，營業利益率37.5-39.5%，均維持高檔水準。

台積電為蘋果供應鏈，蘋果公司(Apple)最新公布截至2019年12月28日的會計年度第1季財報，在iPhone、穿戴式裝置和服務事業的推動下，單季營收與獲利皆創歷史新高。

另外，蘋果(Apple)盛傳將在今年(2020年)春天開賣一款平價版iPhone新機，且去年(2019年)秋天開賣的iPhone 11需求仍強，不過，市場也憂心武漢肺炎疫情擴散，恐影響iPhone的生產。

(時報資訊)