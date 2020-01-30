需求疑慮，拖累周三紐約期棉走弱；因中國爆發冠狀病毒疫情，將對經濟帶來衝擊，恐進一步拖累棉花需求下降，進而引發投資人獲利了結，拖累美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨下跌0.3美分，跌幅0.43%，收盤每磅70.06美分；而5月棉花期貨下跌0.23美分，跌幅0.32%，報每磅70.69美分。

庫存方面，截至1月28日，ICE登記庫存6,792包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)