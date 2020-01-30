《商情》需求疑慮，拖累周三紐約期棉走弱 10:002020/01/30 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 需求疑慮，拖累周三紐約期棉走弱；因中國爆發冠狀病毒疫情，將對經濟帶來衝擊，恐進一步拖累棉花需求下降，進而引發投資人獲利了結，拖累美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨下跌0.3美分，跌幅0.43%，收盤每磅70.06美分；而5月棉花期貨下跌0.23美分，跌幅0.32%，報每磅70.69美分。 庫存方面，截至1月28日，ICE登記庫存6,792包，與前一日持平。(商品行情網) (時報資訊) #紐約 也許您會感興趣 推薦閱讀 90公斤妹瘦身 比基尼兇到不科學 09:302020/01/26 正妹 NBA》與布萊恩同天生日 前隊友林書豪哀悼 08:482020/01/27 體育 2020武漢風暴》10年奇景！美中國城口罩掃光光 05:012020/01/28 國際 美股亞股拖累 台股開盤剉咧等 04:102020/01/29 財經焦點 對武漢肺炎疫情較樂觀 國際油價上揚 07:192020/01/29 國際 紅人49轟重砲游泳離奇受傷 能否趕上開季成疑慮 14:452020/01/29 體育 疫情拖累陸GDP 學者估保6不易 04:092020/01/30 焦點新聞 財經熱門新聞 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 口罩荒爆發！驚人…60萬散戶搶買這檔 - 即時 補跌第1槍！台積電狂殺3％ 台股暴跌逾500點 - 即時 20年前廠商紛西進 老謝曝台陸口罩產量差距 - 財經 台股爆千億巨量下殺 國家隊法人尬外資 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。