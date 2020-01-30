武漢肺炎爆發，景氣下行疑慮升溫，市場風險情緒受到壓抑，全球主要公債全數走揚，美國10年期公債殖利率一度跌至1.57%，創去年10月以來新低；在公債短多氣氛下，今早債券型ETF股價全面攀升，其中永豐1-3年美國公債ETF（00856B)大漲逾13個百分點，而其他包括群益25美債(00764B)、中信美債20(00795B)，富邦美債20(00696B)、國泰20美債(00687B)、元大美債20(00679B)等均漲逾3個百分點，債券型ETF成為武漢肺炎風暴下的資金避風港之一。

市場關注武漢肺炎是否將衝擊FED的利率政策，根據美國近期經濟指標顯示，美國2019年12月零售銷售年增率由3.3%上揚至5.8%，為2018年8月以來最高，2019年12月成屋銷售由535萬棟上揚至554萬棟，也是2018年2月以來最高，房價年增上揚至7.8%，美國2020年月1消費信心指數揚升至5個月高達131.6。目前武漢肺炎並無衝擊美國消費意願。從期貨市場報價顯示，Fed 2020年1H利率政策按兵不動機率高。

雖然FED在上半年降息機率低，但受到風險性資產資金避險效應，使今早台股掛牌的債券型ETF大啖紅包行情。

(時報資訊)