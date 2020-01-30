武漢肺炎疫情續燒，台股鼠年開紅盤反應利空暴跌逾500點，觀光類股指數重挫逾7.7％，成為最慘烈重災區。其中，旅行業的雄獅（2731）、易飛網（2734）直殺跌停，鳳凰（5706）、五福（2745）及燦星旅（2719）一度跌逾9％，興櫃交易的山富（2743）亦跌逾11％。

因應武漢肺炎疫情加劇，衛服部疾管署將中國大陸防疫層級提升至第2級，中國大陸文化和旅遊部已宣告暫停經營團隊旅遊，並對多個城市進行人流管制。觀光局除請旅行業暫停接待陸客團外，自1月25日起亦請旅行業暫停出團至中國大陸地區（不含港澳）旅遊。

雄獅指出，內部已成立緊急應變指揮中心密切關注疫情狀況，隨時掌握各地區營運可能因公共衛生管制造成的影響，並積極協助每位參團旅客取消行程、或轉至其他地區旅遊行程。截至2月底，預計對合併營收影響約2.6億元。

雄獅表示，中國大陸各地景區為因應武漢肺炎陸續採取關閉措施，以防範疫情擴散。在春節期間出團的旅客，經全團旅客同意提前返台，未產生的景點門票、住宿及餐費退費，則將於年後陸續協助旅客退費或轉團。

鳳凰指出，已依內部緊急處理流程成立「新型肺炎防疫因應指揮小組」，中國大陸團暫停出團至2月底，已出團旅客經全團同意已提前返台。截至2月底止，共計取消50團約760人，預估對合併營收影響數約2850萬元，對公司整體財務及業務無重大影響。

鳳凰表示，取消的中國大陸團旅客除扣除證照規費外，其餘費用均退還，並積極協助每位參團旅客轉團或行程保留延後出發。同時，除了加強衛教宣導，亦同時提高安全防護措施，以降低員工感染風險。

五福指出，此次疫情至2月底止，預計對營收影響約6700萬元，其他東北亞、東南亞及長程線團體則不受影響，維持正常出團。針對已報名參加中國大陸團旅客，除依規定辦理退費外，若同意轉至其他線別團體，公司將全力協助。

五福表示，公司將密切注意疫情發展，並配合政府政策，進行相關防疫措施。公司亦提高安全防護措施，包括對員工正確的衛生觀念及防止病毒入侵防範等措施，以降低感染風險。同時，亦要求中國大陸線近期回國的領隊，應先在家自主管理14天後再回公司報到。

山富指出，截至1月底，山富中國大陸線團體共取消出團39團、影響營收約1188萬元，其他東北亞、東南亞及長程線團體則不受影響維持正常，對山富整體財務、業務影響尚不重大。

山富表示，將密切注意疫情發展並配合政府政策辦理，針對已報名參加中國大陸團的旅客，除依規定辦理退費外，若要求轉至山富其他線別團體，山富將全力協助，除辦理台胞證等規費外，不收取其他轉團手續費。

(時報資訊)