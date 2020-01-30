在27日遭逢湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩追機身亡悲劇後，湖人30日進行首次訓練，更替布萊恩舉辦追思會，「小皇帝」詹姆斯除了第1個舉手發言，更強調自己將會忍住悲痛，全力追逐湖人隊史第17次總冠軍，「上帝讓我擁有寬厚的肩膀是有原因的！」

根據《The Athletic》記者歐拉姆30日報導，詹姆斯在追思會上第一個舉手發言，除了分享自己當年跟布萊恩作為對手的故事，更說到北京奧運當作隊友的往事，最後強調自己將會扛下重擔，且忍住悲痛帶領湖人拿下本季總冠軍，但他才是湖人當前最悲痛的人。

因為《ESPN》記者拉夢娜爆料，當詹姆斯27日得知布萊恩突然過世，不僅悲痛欲絕，更是整晚都沒有入睡，拉夢娜說：「最艱難的部分在於，布萊恩跟詹姆斯才剛建立兩人嚮往的那種關係，其實上季兩人互動不多，直到本季布萊恩帶吉安娜去看球，兩人才互動頻繁。」

畢竟布萊恩突然逝世前1天，才打電話跟詹姆斯恭喜他超越自己，成為生涯例行賽得分排行榜第3，甚至在登上直升機之前，詹姆斯也是跟布萊恩最後通話的幾個人之一，難怪詹姆斯一聽到噩耗，當場在飛機痛哭失聲，就連到了停機坪仍然不斷落淚。

(中時 )