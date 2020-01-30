月經遲到跟男友說，卻換來無情的對待！一名女大生在臉書社團《Dcard》發文表示，自己的月經延遲6天，照理說最晚4天，因此非常慌張，她把焦慮的心情告訴男友，卻得到「超渣」回應，不僅不負責任，還怪她是身體代謝不好造成，還揚言要分手，網友看到對話紛紛大罵「還是人嗎？」。

女大生痛心：「他有幾次剛硬，就無套塞進來，動1、2下，我一直用我全身的力氣推開，他才帶套」。月經遲到，讓他放心不下，把想買驗孕棒的心情告訴男友，卻得到超扯回應，先說自己絕對不會幫忙買，接著一口咬定女友是在發瘋「反正我要分手了」、「我提前拔掉，機率0.00001%可能」，最讓女大生心寒的是，男友竟然說：「直接丟垃圾桶」，讓她心碎質疑「他之前很溫柔，可是現在變這樣」，決定公布對話截圖。

女大生與男友的對話。（圖／翻攝自Dcard)

女大生與男友的對話。（圖／翻攝自Dcard)

女大生與男友的對話。（圖／翻攝自Dcard)

女大生與男友的對話。（圖／翻攝自Dcard)

網友看到貼文與對話截圖，逾5千人留言飆罵「這種男人妳還不分手，這就是妳每天看熱門的那種渣男，是妳太好騙還是他太有錢，直接分吧」、「這還是人嗎⋯⋯」、「畜生不如，妳應該多看看這個世界，再交男友」、「男的真的下地獄」、「這什麼狗男生？別丟我們男生的臉」。

(中時電子報)