台股30日為鼠年開紅盤，但因武漢肺炎新型冠狀病毒（2019-nCoV）的疫情嚴重且死亡率高，在台股封關期間，國際間各大股市及期貨指數紛紛重挫，台股30日開盤也遭遇賣壓，最低一度超過500點，台積電最低重挫到321.5元，跌11.5元，所幸季線有撐，有政府進場護盤台積電的跡象。至於鴻海則因產線幾乎都在大陸，30日股價衝擊最大，盤中跌幅超過8％，下挫7.5元。

不過30日台股也有生技防疫概念股、宅經濟的遊戲概念股大漲，包括有合世、美吾華、美德醫療、高端疫苗、南六、康那香、中化、中化生、杏輝、花王、優盛、永日、毛寶、恆大、國光生等，30日台股中生技股幾乎都全面走揚。

至於宅經濟的遊戲概念股鈊象30日也大漲超過5％以上。

因武漢疫情嚴重，大陸將武漢等多個城市封城，旅遊業也受到衝擊，市場認為油需求短期將大減，衝擊國際油價重挫，台股中的油價相關的台塑四寶30日股價也紛紛走跌，包括有台塑、台塑化、南亞、南亞等，跌幅都超過3％以上。

在大陸湖北有產線的個股30日成為重災區，如台光電、健鼎、定穎、榮成、宏全、金寶、光寶科、藍天、欣興、興勤、康舒、聯茂、鴻海、統一、華城等。

台光電30日鎖住跌停，跌13.5元，為122.5元。健鼎盤中跌12元，跌幅9.38％，一度跌停。

由於2003年SARS疫情衝擊台股約兩周以上，一旦武漢肺炎新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情尚未結束，市場都擔憂台股尚未落底，投資人若要撿便宜，最好等到台股止穩再進場。

(工商 )