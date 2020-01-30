一對王姓台商夫妻，日前在武漢封城前搭機返台，回到宜蘭的家，但他們卻沒有自主居家隔離14天，而且還不戴口罩到處趴趴走。這對夫妻的臉書照片被截圖PO網，引起網友撻伐。宜蘭縣政府衛生局表示，已經找到這對夫妻，並要求他們作自我檢疫隔離。
一名羅姓網友昨（29日）在臉書社團「爆料公社公開版」發文，指控一對王姓夫妻從武漢風城前，搭機返台，但是他們沒有自主隔離14天，還不戴口罩到處趴趴走。原PO生氣道：「這麼自私的人真的很過份，希望這個貼文能引起大眾的注意，也請這樣的人多替別人著想！認真自主隔離14天！」
原PO表示，自己打電話到疾管署通報，得到的回應卻是「有發手冊，只能柔性勸導，也會持續追蹤，但是無法強制隔離，或強制從疫區回來的人一直戴口罩。」不過今（30日）凌晨，原PO修改貼文，表示宜蘭縣政府衛生局已經找到這對台商夫妻了。
據宜蘭縣政府衛生局粉專表示，這對夫妻是20日返台，目前健康狀況良好，因為中央流行疫情指灰中心是從26日才開始要求返台民眾作自我檢疫隔離，所以這對王姓夫妻，並沒有在衛生局的關懷名單中。
衛生局表示，已要求王姓夫妻自即日起需留在家中，進行居家檢疫至2月3日，期間如有不適症狀需立即通報衛生局，如違反居家檢疫規定逕自外出或搭乘大眾運輸工具者，將依《傳染病防治法》，處新台幣1萬至15萬元罰鍰，王姓夫婦也立即表示遵守。
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(中時電子報)
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