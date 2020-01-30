肺炎疫情來亂 長榮航、華航嚇趴 10:122020/01/30 中時電子報 吳美觀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受肺炎疫情衝擊，航空雙雄早盤股價跌停。（長榮提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情愈演愈烈，國內航空業者停飛大陸線，導致航空雙雄成為台股重災區，早盤市場恐慌賣壓殺出，長榮航空、華航連袂摜殺跌停，股價分別來到12.55元、8.09元。 疫情升溫，大陸港澳首當其衝，華航、長榮航都已陸續公告取消航班，目前兩岸航線約占航空雙雄營收的15％。 航空雙雄開盤暴殺10%至跌停，但長榮航空率先打開跌停，股價來到12.5元（或7.7%）；華航股價8.1元（或9%）。 法人表示，航空股短線偏空看待，首季營收表現將受到衝擊。 (中時電子報) #航空 #長榮航 #華航 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情擴大 華航緊急宣布取消30航班 18:482020/01/26 生活 因應新型冠狀病毒疫情 華航取消2月30個航班 21:122020/01/26 生活 華航飛上海班機2旅客發燒 返台後所有人自主管理14天 23:372020/01/26 政治 從一碗首航熱濃湯 看張國煒5個後進者巧思 17:012020/01/27 財經 華航赴陸台港澳明起無熱餐 需自備毛毯、枕頭 16:502020/01/27 生活 因應武漢肺炎疫情 華航改發餐盒 17:112020/01/27 生活 華航集團調整兩岸及台港澳航線機上餐品服務 17:312020/01/27 財經 華航第二波航班異動 連昨日共取消陸線40航班 18:192020/01/27 生活 散戶注意！別只顧疫情…還要緊盯這些事 16:002020/01/28 財經 今起不提供熱食 大減逾200航班 04:102020/01/28 生活新聞 財經熱門新聞 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 補跌第1槍！台積電狂殺3％ 台股暴跌逾500點 - 即時 口罩荒爆發！驚人…60萬散戶搶買這檔 - 即時 台股爆千億巨量下殺 國家隊法人尬外資 - 財經 - 工商 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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