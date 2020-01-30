武漢肺炎疫情愈演愈烈，國內航空業者停飛大陸線，導致航空雙雄成為台股重災區，早盤市場恐慌賣壓殺出，長榮航空、華航連袂摜殺跌停，股價分別來到12.55元、8.09元。

疫情升溫，大陸港澳首當其衝，華航、長榮航都已陸續公告取消航班，目前兩岸航線約占航空雙雄營收的15％。

航空雙雄開盤暴殺10%至跌停，但長榮航空率先打開跌停，股價來到12.5元（或7.7%）；華航股價8.1元（或9%）。

法人表示，航空股短線偏空看待，首季營收表現將受到衝擊。

(中時電子報)