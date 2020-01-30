武漢肺炎蔓延，引起民眾恐慌，甚至掀起口罩搶購潮，其實市面上的口罩並不是每一種都能防範病毒，想分辨你買到的是醫療級還是只是一般口罩，衛福部提醒，最好看清楚包裝，從「口罩身分證」可以一眼分辨。

衛福部在官方臉書上說明，一般醫用或外科口罩即可阻擋大部分病毒，但是須每日更換，若有破損或弄髒的話也要立即更換，大家選購醫用口罩時，要認明醫療器材許可證字號，例如「衛部（署）醫器輸字第000000號」等字樣，表示是醫療用口罩；衛福提醒，醫療器材都有自己的許可證號，就像每個人的身分證號一樣，可以到許可證查詢系統上查詢，自己購買的口罩是否為合格口罩。

其他，包括一般的布口罩或活性碳口罩等，防護力都不足以防堵病毒，因此建議民眾購買時，最好看清楚盒裝上有沒有註明許可證號，也可以上衛福部網站查詢，自己買到的口罩是否合格。對於有民眾質疑，有些口罩上標示「未滅菌」，是否就沒有防護力？食藥署則強調，只要是醫療用口罩都可阻隔細菌、飛沫並防塵，而且外科口罩外層都有防潑水處理，即使未經高壓滅菌仍安全無虞。

(中時電子報)