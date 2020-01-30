台中市政府警察局第六分局西屯派出所日前接獲劉姓被害人男子報案，其擺放於西屯區福星路461巷內娃娃機內之兌幣機遭人破壞並竊取現金。警方調查涉嫌人作案用的機車車牌後，發現該車也是偷來的，深入追查並擴大調閱路口監視器，終於掌握涉嫌人33歲的林姓男子及34歲的劉姓男子，將渠等傳喚到案，全案由台中地方檢察署起訴。

警方調查，劉姓男子經過保全電話通報警報系統有異常發報情形，並報案請警方一同前往查看。到達店內時，娃娃機內的兌幣機遭人破壞而且現金也都不見了，後經調閱店內監視器畫面發現，在當天早上5點時，有2位男子身著雨衣及戴安全帽進入該娃娃機店。

警方發現，其中1人使用鐵撬破壞兌幣機的鎖頭，徒手拿取兌幣機內的現金約新臺幣4000元，另1人則在門口把風，等到確定得手後，2人共同騎乘1輛機車離開現場。

警方調查涉嫌人作案用的機車車牌後，發現該車也是偷來的，深入追查並擴大調閱路口監視器，終於掌握涉嫌人林姓男子(76年次)及劉姓男子(75年次)將渠等傳喚到案，最終本案由臺中地方檢察署起訴。

警方強調，春節期間，警方於加強重要節日安全維護工作，呼籲民眾切勿心生歹念，要知道法網恢恢，疏而不漏，警方必將惡徒繩之以法，讓民眾安心過好年。

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(中時 )