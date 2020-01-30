已宣布參選國民黨主席補選的孫文學校總校長張亞中表示，國民黨需要「革命性」的重新改造，他指出這十多年來，常聽到國民黨的高層說：「國民黨要順從主流民意」、「沒有贏得選舉，甚麼都是假的」。這些話只對了一半，從李登輝開始，國民黨遺忘了初衷，失去了理念、論述及靈魂，只會拿著香跟著民進黨拜，當民進黨愈來愈成為主流後，國民黨為了贏得選舉，也只能跟著民進黨的主流論述走，該堅持的不堅持，不該妥協的卻妥協了，這使得國民黨的社會形象日益模糊與低落，快變得沒有存在的價值，快失掉了所有的民心。

張亞中認為，政黨存在的目的，是要能夠引領民意、而不只是跟隨民意。民進黨目前所形塑出來的身分認同、歷史文化與兩岸關係等所謂主流民意，只會給台灣帶來不安全，使台灣陷入屈辱。政黨要贏得選舉，是為了讓政黨理念可以實現，而不只是為了讓一些以政黨名義參選的人能夠贏。簡單來說，國民黨要贏的目的是要能夠為國家、兩岸、世界、蒼生做點事，不只是為了能讓國民黨的黨員可以在台灣有官做，可以吃香喝辣。

張亞中坦言，如果國民黨失去了孫中山先生原所創建的理念與情懷，只有黨名這個軀殼，國民黨是否執政已經不重要，在台灣消失也是時間遲早的問題而已。他希望提醒國民黨的黨員，中國國民黨建黨的目的，不只是為台灣人民謀福址，也包括承擔對兩岸、海內外全體中華民族的責任。中國國民黨不僅是屬於台灣的，也應是大陸十四億人民可以期待的，更是屬於海外數千萬華僑幾代人所共同擁有的。他堅定地認為，唯有如此，才能確保台灣的長久安全、繁榮與和平。

張亞中直言，依照目前的藍綠選民結構，除非綠營分裂，國民黨要想在總統大選中贏得勝利，已是非常困難。不要怕一時的挫敗，更不要奢望馬上拿回政權，國民黨要有長期抗戰的心理準備，必須在理念、論述、形象上超越綠營；在結構上必須要海納百川、開大門、走大路，才能讓國民黨變得更為強大。

張亞中表示這次黨主席的補選，如果只是過渡，意義實在不大。他的參選將做出下列承諾，首先，提出國民黨應有的靈魂、理念、價值、論述及決策結構，讓國民黨有繼續存在的價值。自當選起，透過請益、協商、辯論，二個月內再確定黨的大路線，讓世人了解中國國民黨的存在價值與治國理念。

接著自當選起，三個月之內完成黨籍重檢，認同國民黨未來的理念、大論述及決策結構者，可以選擇延續黨籍，泛藍陣營或無黨籍者，也可加入國民黨。同樣三個月之內完成國民黨的電腦投票系統，爾後黨主席、中常委、中央委員、黨代表的選舉均以電腦投票完成，在全球的黨員均可方便參與投票。第四個月起進行國民黨新任黨主席、中常委、中央委員、黨代表，新一屆的重新選舉，任何黨員都有選舉權與被選舉權。國民黨打掉重練，一切從頭開始。

(中時 )