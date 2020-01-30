國際田徑總會29日在官網宣布，受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，原定於今年3月13日至15日在南京舉行的世界室內田徑錦標賽，將延後1年，至2021年3月舉行，但未訂出具體日程。

國際田總在聲明中表示，因為大陸發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，經過與賽事組委會協商，出於保護運動員和相關工作人員的安全考慮；也不諱言曾考慮易地舉辦賽事，但鑑於此次疫情已經在大陸以外的國家和地區擴散，不得不放棄易地舉行的計畫，決定延後舉辦。

(旺報 )