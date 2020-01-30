新型冠狀病毒疫情難抑，防治等級堪比當年SARS抗「疫」近期成為全民運動，也帶動生醫族群成為今日台股重挫逾500點、摜破季線的空頭氛圍下，唯一獨強的族群，今開紅盤就有中化(1701)、毛寶(1732)、合世(1781)、康那香(9919)、花仙子(1730)、美吾華(1731)、太景*-KY(4157)、高端疫苗(6547)等多檔攻上漲停。

新型冠狀病毒疫情在歷經農曆年後，全球確診案例持續飆升，也使得台股今開紅盤補跌，一度重挫逾500點，醫療防衛股成為今日紅盤唯一焦點，攻上漲停個股包括口罩製造商康那香，清潔用品花仙子、毛寶、美吾華，疫苗廠國光(4142)、高端疫苗(6547)等，其餘還有美德醫療-DR(9109)、亞諾法(4133)、永信(1716)、大樹(6469)亦同步大漲。

回顧歷史經驗，SARS在2003年4月疫情急速升溫，整體經濟市場陷入恐慌，當時台股市場波段跌幅達10％以上，惟本次國際間已經有對抗SARS的經驗，在防堵與治療上層級提升，較有利於疫情控制。

新型冠狀病毒疫情延燒，分析師就認為，近期盤勢波動恐較為劇烈，除非疫情獲得有效控制，才可考慮逢低進場買進，具有防疫概念的生技醫療股則以短線進出為原則，防疫概念股走勢仍須視疫情演變而定。

(時報資訊)