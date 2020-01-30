武漢肺炎疫情持續升溫，亞洲最大雲頂郵輪集團旗下星夢郵輪公司與皇家加勒比等國際知名郵輪公司相繼暫停以大陸城市為母港的航線，並將原經營中國市場的郵輪調來台灣載客，為刺激市場活絡全力強化集客力道，郵輪公司並將聯合旗下代理銷售旅行社祭出「史上最低破盤價」強力促銷，2020年台灣郵輪旅遊市場大戰將提早於2月鳴槍，隨消費者選擇增加，市場競爭亦將更形激烈。

亞洲最大雲頂郵輪集團已決定深耕台灣市場，提早將原本計畫於3月下旬來台載客的旗下星夢郵輪「世界夢號」調來台灣，並自2月11日到4月4日期間將以基隆港做為母港，搭載台灣旅客體驗海上假期。

配合15萬噸的星夢郵輪「世界夢號」提早來台，過去10年一向以基隆港為母港的麗星郵輪「寶瓶星號」，則將於2月12日到3月22日期間將移航至高雄，並以高雄港為母港，兩艘郵輪並規劃一系列日本東北亞航程。

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，2020年雲頂郵輪集團開春第一季將以星夢郵輪「世界夢號」加麗星郵輪「寶瓶星號」的「雙品牌」，以及基隆港加上高雄港的「雙母港」策略，提供台灣旅客體驗更多樣、更彈性的海上假期選擇。

雲頂郵輪集團台灣區副總裁劉曉寧說明2020年第一季行銷計畫時指出，2020年「世界夢號」台灣首發航程，將以「開春大吉?的訴求，以限時限量的方式回饋首發團的台灣旅客，2月28日以前出發航次，兩人成行只要9,900元起。

另外，針對3月23日到4月2日期間為日本賞櫻旺季，「世界夢號」也規畫包括：3月23日出發5天4夜航次，停靠那霸、鹿兒島； 3月27日出發的2天1夜公海航次，特邀台灣本土饒舌天團「玖壹壹?首度在海上嘻哈開唱，與樂迷一起蹦蹦勇闖音樂太平洋。而3月28日出發的「世界夢號」6天5夜航次，獨家停靠瀨戶內海─廣島，可一次探訪『日本櫻所百選』瀨戶公園等知名賞櫻景點，並首創將台灣夜市小吃搬上郵輪。

劉曉寧並指出，雲頂郵輪集團將嚴格執行所屬郵輪船上的衛生安全與防疫工作，包括：健康狀況篩查、為所有登船旅客及船員進行體溫檢測並於船上嚴格執行衛生防衛措施進行健康狀況。同時，二月底前出發的航次也將做「總量管制」，以保障所有旅客和船員的健康安全為首要任務。

皇家加勒郵輪公司亦已決定將比旗下原本以上海為母港的「海洋光譜號」，自2月中旬撤出上海移航至台灣載客。航程初步規畫將以日本福岡、韓國釜山6天5夜為主，惟詳細航程路線和訂價策略尚未完全定案，但據了解，為提高市場能見度並快速且大量集客，價格肯定「也很殺！」。

(工商 )