台股今開低殺低，開盤不到一小時，即爆出千億巨量，券商業者預期主要殺盤來源是外資及部分上市櫃大股東、主力群、中實戶等市場大戶，不過，早盤低檔在11600點以下也見不少大單進場消化賣壓，顯示國家隊法人隱然出手。

券商業者指出，今早股匯市開紅盤以來，除台股賣壓沈重外，匯市方面也見新台幣兌美元匯價大貶，顯示外資在台股殺出股票後，疑似先行匯出手中現金跡象，使股匯雙雙承壓。

台股方面，迄上午9：52的加權股價指數暫報11630點，仍大跌488點，跌幅暫報4.03%，成交1126億元。而迄上午10：02的成交值，進一步擴大至1211億元，指數則暫報11628點，在這十分鐘指數相對抗跌，量卻依然放大，顯示國家隊法人，包括四大基金及官股券商等，確有出手逢低護盤。

目前檯面上包括台積電大跌3.3%、鴻海跳水9.43%、股王大立光重挫3.02%、而國泰金、富邦金、台塑、台塑化、台玻、長榮、南亞科、華航、長榮航、聯電、廣達、友達、群創、聯發科、和碩及台達電等重量級集團股的跌幅也都逾3%~7%不等。

不過，盤面上仍有逆勢演出個股，包括生技、線上遊戲及防疫概念股等，多表現可圈可點，遊戲股如鈊象、網龍與智冠，臉色紅潤；防疫概念股則見恆大、康那香等12檔股票強勢漲停板，生技股如葡萄王等相對強勢。

(工商 )