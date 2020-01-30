孫文學校總校長張亞中宣布參選國民黨主席，卻面臨未當過國民黨中央委員所以不具備參選資格的處境，對此他在臉書發文質疑，以下為全文：

張亞中》我有無資格參選黨主席？

如果中國國民黨還相信孫中山先生的「天下為公」，就應更確定，本黨應是所有黨員的黨，不是哪一種「階級」或「權貴」的黨。黨主席的選舉不可以特定的資格為條件來「綁標」。只要得到黨員認可，任何黨員應均有權利為黨服務。

我在黨內的確不是「權貴」，也沒有中央委員等「階級」的資格，只是一般黨員，但我想問國民黨，我是否有參選真正需要的「熱誠、知識、能力」的資格？

我從小生長在一個忠黨愛國的家庭。我的父兄一生為國家出生入死，我讀的是空軍子弟小學，從小被教育成要為國家盡忠、為民族盡孝。

民國68年（1979年）中華民國與美國斷交。我當時單純地認為，更愛國就要為國家在外交上打前鋒。我辭去了在核能電廠的高薪工程師工作，轉進外交部。

在外交部任職期間，我曾派駐在維也納、漢堡，最後奉命去拉脫維亞開設總領事館。在拉脫維亞，我日以繼夜工作，成功地豎起青天白日滿地紅的國旗，中共只好暫時放棄在拉脫維亞設置大使館的打算。

民國81年（1992年）兩岸關係待突破，我又覺得，兩岸比外交更重要。對民族的情懷及愛國心趨使我從外交部轉赴陸委會。在陸委會期間，我參與了所有重要的兩岸事務，也是幾份重要文獻的擬稿者。

民國84年（1995年），我覺得李登輝的國家定位論述、兩岸政策已經出問題了。我不想成為「共業者」，決定離開已經擔任簡任11職等的公務員，放棄了所有可能的退休金，到學術界用我的思想來為國家民族做點事。當年，星雲大師囑我去為南華大學建校，我在那裡為台灣的佛教界、教育界奉獻了八年，我也利用這段時間完成了我的理念論述。

民國92年（2003年）我轉任台灣大學。台灣大學對我而言，不是安逸的象牙塔，而是可以為國家、兩岸做些事的根據地。有了這個公立的教職，我更可無後顧之憂地投入社會工作。自此，我不只是個單純的論道學者，而是個全心為國家前途奉獻的社會參與者。

我與好友成立「民主行動聯盟」，在民國92年到97年（2003年到2008年）間，我領導反對「草率的6108億軍購」運動。為了反對打壓小黨的胡亂修憲，籌組「反修憲聯盟」，繳了報名費新台幣1500萬元，以「張亞中等150人聯盟」名義參與任務型國代選舉。民國95年（2006年）我帶頭啟動「反貪腐倒扁」運動，為此在整個倒扁運動中，僅有我一人以違反「集會遊行法」被判刑，後獲緩刑。這短短的四年期間從事社會運動，我用我自己以及募來的錢，大約二千萬，事後看來，成果極為有限，但我問心無愧。

民國97年（2008年）馬英九執政以後，我認為這是兩岸關係發展的黃金時期，我與朋友成立「兩岸統合學會」，我們嘗試向馬英九及大陸高層建議，兩岸應結束敵對狀態，簽署和平協議、建立軍事互信機制、國際上共同參與。為此，我帶著「兩岸和合」論述，在兩岸間舉辦過至少十多場中大型重要的會談，參與者包括兩岸重要學術界人員、退休大使、退休將領等。雖然沒有成功，但是已使得兩岸相關人員充分了解我的「兩岸和合」論述，及肯定我們的情懷與理念。為何想辦這些會？只有一個原因：希望兩岸不要戰爭，雙方政府能夠相互尊重與包容。辦這麼多會議，五、六百萬元是跑不掉的，我都是自己出錢，沒有向兩岸政府申請一毛錢。

在國民黨及馬英九執政八年期間，我認為挽救被民進黨扭曲的文化史觀比什都重要，因此我幾乎散盡了所有的家財以及在好朋友的幫助下，拍攝《百年中國、迷悟之間》六集紀錄片（youtube可下載），用了約二千萬元；成立出版社，編寫出版教科書，用了約三千萬元。但是不論再怎麼努力，由於國民黨及馬英九自己沒有意願及能力撥亂反正，我的努力更顯得只是鏡花水月，但這些挫折並沒有消磨我對國家與民族的關懷。

為了推動「兩岸和合」理念，我與好友們協助志同道合的洪秀柱女士參選國民黨的總統候選人初選。在柱柱姊贏得初選後，當時的黨中央污名化柱柱姊及我的兩岸主張，當時的黨主席甚而告訴柱柱姊，「張亞中不可以出現在黨中央的辦公室」。後來以兩岸路線為由，強制換柱，這是大家都知道的事。

柱柱姊當選黨主席後，孫文學校在中常會的同意下成立。孫文學校決策委員會推選我為校長。我積極任事，希望將孫文學校打造成國民黨內最具有理念與論述的基地，目前已在台灣內部設立20個以上分院，海外近十個分院。後來吳敦義擔任主席，想要廢掉孫文學校，我只好將孫文學校登記為民間團體。延續從一開始的作法，經費完全自籌。期間，為了促使兩岸關係和緩發展，我也協助促成了柱柱姊與大陸習近平先生的見面。

民國105年（2016年）蔡英文執政以後，在捍衛理念上，我與孫文學校的朋友從來沒有缺席過。我們在歷史、文化教科書上總是站在捍衛價值的第一線，在軍公教退休金被刪減一事上，我們與藍天行動聯盟、八百壯士及一些藍營的團體們一起努力。四年來，我們舉辦各種座談會、街頭運動，從來沒有退縮過。

這兩年來，我又自己編寫及自費出版了「中華文史哲叢書」，包括孫中山思想、中華文化、本國史、文言文、台灣史、二二八事件等專書。在自己出資及募款下，以孫文學校名義捐贈台灣所有中學、公立圖書館總共二千套，約五百萬元。我的想法很簡單，如果不能捍衛本國史及中華文化，如果不能堅持孫中山的理念，如果不能深入認識台灣史及二二八，國民黨如何與民進黨區隔？如果不能做到這點，國民黨還有甚麼在台灣存在的價值？國民黨拿甚麼與大陸競爭與合作？

郭台銘先生借款給國民黨，為國民黨做出了貢獻，國民黨因而修改規則讓郭台銘參與總統初選。或許是因為如此，我也順便取得了參選的資格。我當然也知道，要贏得初選幾乎不可能。之所以要參選，就是希望喚醒國民黨，國民黨錯在哪裡？必須要深刻反省、檢討、重造，否則沒有未來。國民黨必須要證明自己有存在的意義，才能得到人民的支持。事實不幸證明，本黨大敗。

我做過工程師，在外交及兩岸的第一線擔任過高階文官，在台灣大學任教，寫了三十多本書，致力於推動中華文史教育及孫文思想，有完整的兩岸及治國理念。我主導或參與過自2004年起台灣重大的藍營社會運動，也有幸參加過國民黨的總統候選人初選。國民黨人才濟濟，我絕對不是最突出的，但是容我說一句問心無愧的話，我雖然沒有像郭台銘先生一樣借過大錢給本黨，也未曾對本黨高層人士捐過巨款，但為了國家、人民、本黨，我幾乎是傾家蕩產地付出；我十多年來在思想上、街頭上的努力付出與奉獻，應該也不會比中央委員或中評委來的少吧？想請問黨中央及所有黨員同志，我是否應該有參選黨主席補選的資格呢？

其實不只是我，有太多本黨優秀的同志在默默為國家、人民、本黨做出貢獻。如果他們願意站出來為本黨奉獻，本黨又何忍拒絕他們？說的更坦白些，本黨中央有什麼樣的道德性與正當性來拒絕黨員參選？本黨或許會說，「抱歉，這是規定」。如果這個規定不合情、不合理、不合民主開放精神，本黨不能立刻亡羊補牢、從善如流嗎？國民黨主席與中常委的被選舉權早就該開放給所有黨員，在選舉大敗後，這件簡單而應該的事都做不到，國民黨還奢言甚麼選後改革？

(中時 )