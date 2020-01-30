高雄市長韓國瑜30日上午與民政局長曹桓榮，到左營區行政大樓內各局處派駐機關視察第一線工作同仁防疫武漢肺炎現場，並慰問、鼓勵春節期間上班的同仁。他隨後應高雄市議員陳玫娟、李眉蓁的邀情，前往千佛山般若寺、元慶寺、左營聖門靈霄寶殿參香祈福，祈求高雄平安。

30日是年節後第1個上班日，韓國瑜一早就到左營區行政大樓向洽公民眾恭賀新年，並實地突擊檢查防疫作為是否落實。

韓國瑜等人發現大樓內市府所屬第一線機關，無論是區公所或戶政事務所等第一線櫃檯受理人員均戴口罩，保護自身和洽公民眾的健康安全，各出入口也都備有乾洗手及有志工幫忙量體溫，電梯每2小時消毒一次。韓國瑜肯定此防疫作為。

韓國瑜表示，左營區因高鐵、台鐵及高捷三鐵匯聚，成為高雄門戶，但相對地受到外來衝擊也最即時，高市武漢肺炎第1例確診境外個案，就是住左營下飛機搭捷運返家的台商。

韓國瑜當場指示，區級作為是否確實，關係防疫成敗，唯有衛生所落實疫調、清潔隊加強環境衛生和區公所強化里鄰宣導，三方配合才能阻絕疫情；若有弱勢家庭需要口罩，也請區公所主動關懷、提供。

民政局長曹桓榮隨後表示，民政局和內政部連繫，每天掌握從湖北省或有武漢市旅遊史入境者，交由里幹事進行14天的電話居家關懷問安；如果與確診者有接觸者，里幹事則每天不定時家訪關懷，以確認追蹤者真正在家隔離中，感謝各區公所年節中透過各種管道傳遞正確防疫訊息，及迅速深入里鄰宣導。

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(旺報 )