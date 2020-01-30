武漢疫情擴散至大陸各省，包括上海、廣東、浙江、江蘇等地都宣布延長假期，不得於2月8日前開工，面板雙虎海外模組廠也受到影響。群創海外模組廠遍及寧波、南京、佛山、上海等地，大陸地區配合當地政府公告開工，目前正評估各廠區生產營運順利進行。友達於大陸蘇州、昆山、廈門設有製造據點，春節期間生產作業仍持續進行，各廠區員工休假依照法定假期規定，公司亦因應防疫研擬各項營運持續方案，機動調整產能計畫。

群創發言管道表示，公司依疫情，啟動不同階段防疫措施，針對員工差旅，以視訊代替出差，降低疫情移動擴散機率，並且限制員工出入公告的疫區城市。目前台灣已經進入防疫階段，群創除關切國際及國內疫情狀況，並成立防疫小組，隨時監控掌握。員工如發現發燒（38度以上），或呼吸道症狀，將要求其立即就醫，自主管理14天。廠區公共空間加強清潔消毒作業，餐飲防疫管理，此外廠區健康中心加強物資數量，加強宣導。

群創台灣廠區於30日開工，海外模組廠則遍及寧波、南京、佛山、上海等地，大陸地區配合當地政府公告開工，加強出入廠員工體溫量測，與中央防疫小組保持密切監控。群創不針對單一廠區及產能狀況發表評論，目前正評估各廠區生產營運順利進行。各廠區將依照法定假期規定，及地方防疫狀況，機動調整生產排配。以員工健康安全為前題，生產營運進行有序，不影響客戶出貨權益。

友達發言管道指出，因應武漢肺炎疫情，友達已於年前成立跨廠區誇部門的防疫應變中心，每日進行疫情即時監控並發布防疫快報，展開相關應變措施。在台灣與大陸各廠區，持續落實員工主動通報和自主健康管理，對於自疫區回廠員工，啟動隔離辦公機制，近期內禁止前往疫區之差旅行程。對訪客及承攬商實施入廠管制措施，需全面量測體溫，各廠區亦加強環境消毒，做好萬全準備。

友達於大陸蘇州、昆山、廈門設有製造據點，春節期間生產作業仍持續進行，各廠區員工休假依照法定假期規定，公司亦因應防疫研擬各項營運持續方案，密切與供應鍊與客戶保持聯繫，機動調整產能計畫。

(工商 )