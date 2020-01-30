遠雄房地產公司在今年春節連假，不打烊的案場銷售成績，相對亮眼，逆勢開出「紅盤」，自初二～初五共四天來人總計2,400組，成交15.6億比去年成長19％，住展雜誌調查，今年北台灣推案量有機會挑戰1.3兆元的史上最大量；不過，武漢疫情來勢洶洶，非同小可，房地產代銷業擔心可能會為短期房市投下一顆變數，會是今年上半年房市的「黑天鵝」，牽動建商推案時程。

住展雜誌統計，2019年北台灣推案量約1兆0,921億元，較2018年略減約200多億元，年減幅約2.3％，但仍創下北台灣史上第四大量紀錄。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然去年北台灣推案量略縮減，但大部份縣市都呈現正成長，僅台北市、新竹衰退；而量縮的情況並不持續太久，預料今年推案量將有大幅度成長。

住展調查指出，新北市在2019年北台灣所有縣市中，推案量最大，高達約4,648億元，主要是剛性需求強勁，建商推案信心倍增，土地供給量大的重劃區因而掀起一波推案潮。

至次沈寂多時的基隆，去年推案量年增幅最高，2019年全年案量約145億元，年增約8成。年增幅居冠，原因是2018年基期太低。從基隆市歷年經驗來看，沒超過200億元以上都不算大量。

展望2020年，何世昌認為，因2019年買氣回升、成交量明顯上揚，業者普遍樂觀看待後市，促使2019年核發建照量爆出大量。新北市與桃園市，新興重劃區推案動能依然充沛。台北市與新竹，都更案量將連袂衝高，尤其台北市可能大增千億以上。

何世昌估計，北台灣2020年推案量將比2019年成長15％～20％，全年推案量可能落在1兆2,560億元～1兆3,110億元，直逼2013年的1兆3,467億元史上最高峰紀錄。但業者應提防供給量過大的問題，以免因推案量大增造成銷售減速。

(工商 )