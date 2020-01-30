台北市立醫院愛滋病個案管理師邱智浩，因去年涉嫌提供安非他命供人吸食，吸毒者供認安毒是邱提供。檢方偵辦時，邱坦承供毒，台北地檢署30日依《藥事法》轉讓禁藥罪嫌起訴邱男。

至於警方去年據報，去年11月在邱智浩赴日參加交流會議後返台，在機場逮捕他到案，並在他家中搜到255公克安非他命和吸食器，涉嫌《毒品危害防制條例》販賣二級毒品罪部分，檢方另案偵辦。

據了解，邱智浩曾任藥癮減害自主團體個管師，曾多次宣導愛滋病和性病傳染相關知識，也曾開講座解釋成癮物質與同志性愛的關係，形像正面陽光，更因外語能力優秀，還會協助愛滋國際交流會議等，他曾擔任社團法人「台灣露德協會」理事，後因捲入販毒疑雲，主動請辭。

據指出，本案緣於北檢去年底偵辦一起吸毒案時，內勤檢察官訊問吸毒者持有的少量安非他命毒品來源時，吸毒者供稱安毒是由邱智浩提供，檢方於是分案調查。

檢方傳喚邱到案，邱坦承供毒，由於邱提供的安毒數量不多，因此《藥事法》轉讓禁藥罪嫌起訴邱男。

此外，警方去年10月偵訊毒品案件，藥頭供出毒品是由邱智浩所提供，員警跟監埋伏2星期，得知他赴日參加研討會，立即向檢察官申請拘票和搜索票，並請移民署對邱男境管，去年11月邱男一下飛機就將他拘提到案。

警方更在邱男家中搜出多組吸食器，以及255公克安非他命，但邱男否認毒，表示60公克毒品是供自己使用，而家中常扮同志趴，剩下的毒品是替參加者「團購」，更自稱他主辦的派對因參加者條件優質，在圈內「口碑甚佳」。

但此說法不被檢方採信，依《毒品危害防制條例》販賣二級毒品罪，向法院聲請羈押，但法院認為沒有羈押必要性，諭令10萬元交保，並限制出境。

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(中時 )