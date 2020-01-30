國民黨主席選舉今天開放領表，國民黨立委江啟臣今天上午10點到黨中央領表參選主席，前副主席郝龍斌則預計明天才會領表參選，對於晚一天領表，郝龍斌表示，主要是因為這陣子大家都在過農曆春節，今天才開工，所以他今天會為登記做一些準備工作之後明天再正式領表參選。

對於外界把江啟臣與郝龍斌的對決看作是「世代對決」，江啟臣表示，國民黨問題不是世代交替問題，是「少子化」問題，是心態上要轉換，而不是年紀的問題，是如何讓更多年輕人參與的問題，改革工作是大家一起承擔努力，對於黨內民主也都充分尊重，大家公平競爭。

郝龍斌則強調，黨的改革、黨的再造，需要各個年齡層的人一同參與。包括他先前提到的改造委員會，也是需要各年齡層參與。所以應該是「世代整合、世代合作」，這部分的工作，他願意來承擔。他個人也獲得非常多青壯派菁英的支持。

郝龍斌並重申，黨主席必須有一顆無私的心，不以主席作為下一個位置的跳板；甚至這次大選過程中可以看到，因為主席定位問題，造成很多不團结的現象，或互相猜忌。未來他當選黨主席，一定會成全所有黨內人才，讓他們有一個好的舞臺可以充分發揮，同時找到國民黨的中興之主以及接班的團隊。

江啟臣則表示，不管外界怎麼形容，國民黨就是要改革，就是要改變，要勇敢一點，必須承認這次選舉結果不理想，但仍舊有不少民眾還是支持國民黨，把票投給國民黨候選人，選後還是要面對大環境改變，承認2016跟2020兩次選舉都沒辦法重返執政，要重返執政就得重新檢討，要更快速回應民意、反映民意。

江啟臣也說，若他有機會當主席，也不會是他一個人來帶領政黨，一定會找有民意基礎、能快速反應民意的中壯世代來加入團隊，一起帶領政黨，充分開放黨的參與空間，讓新世代有機會參與黨務工作，也能參與到國民黨的未來，心態上要開放。

(中時 )