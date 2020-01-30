凱基開創基金經理人顏克丞表示，武漢肺炎延燒全球，國際股市於春節年假期間反映此風險因子，預料鼠年台股開紅盤將先行反映國際盤因素，走勢可能較為震盪。不過，展望台股新的一年，可望持續反映去年第4季企業獲利表現及延續高殖利率優勢，樂觀預期新年台股表現仍有機會「鼠」一「鼠」二。

顏克丞指出，以目前國際情勢來看，美中貿易衝突緩解，美國與伊朗之間的衝擊也積極往正向發展，加上產業面的科技業庫存回補及消費信心回升下，將有利於亞洲企業獲利水準續揚；再者，亞洲不含日本股票指數本益比也相較於全球仍低，且具高殖利率優勢，後市持續看多新興亞股。

其中，在備受青睞的台股方面，顏克丞認為，中國「去美國化」勢在必行的趨勢，其轉單效應將持續支撐台灣電子股獲利動能。此外，獲利動能的一大來源5G產業將複製以往4G帶動手機換機潮，支撐電子股獲利維持2至3年的成長循環，受惠於企業獲利動能及台股擁高殖利率優勢，金鼠年多頭可期。

(工商 )