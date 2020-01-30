中鋼30日上午假小港廠區舉行新春開泰祈福典禮，中鋼董事長翁朝棟首先祝賀大家新春快樂，接著他表示，過年期間碰到武漢肺炎疫情向全球蔓延，大家的健康受到威脅，中鋼防疫工作做的很好，相關部門馬上投入防疫工作，且集團子公司中冠資訊和中宇環保在大陸都有分公司，為確保員工的健康和安全，過年後也延後派至大陸上班，這是必須做的危機處理。

翁朝棟指出，去年鋼鐵業不景氣一年半後，今年是否極泰來的時候，準備迎接景氣的旺季，且近來美國、日本及韓國等地鋼價都在上漲，但大陸受到武漢肺炎疫情影響，鋼鐵業也受到一些影響，但預期對金屬產業比較有利，對電子業則影響較大，預期鋼鐵業今年應是正向發展。

翁朝棟進一步指出，去年中鋼在經營上雖面臨鋼鐵不景氣的困境，但自結合併營收為3,662億餘元，合併稅前盈餘也有一定的水準，在亞洲鋼廠中，整體獲利率僅輸給韓國的浦項鋼廠，但優於日本新日鐵、JFE及KOBE等鋼廠，他要感謝全體員工的努力和工會的全力支持。

中鋼新春開泰祈福典禮，由翁朝棟主持，邀請中鋼總經理王錫欽、執行副總經理黃建智、業務副總劉敏雄、行政副總張秋波、技術副總蔡松釗、企業工會理事長陳春生等經營部門主管、工會幹部代表等多人。

(工商 )