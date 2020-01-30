武漢肺炎疫情延燒，變壓器大廠華城電機今（30日）宣布，大陸武漢廠配合所在地政府因應新型冠狀病毒防疫工作延遲開工通知，開工日期從1月31日延後至2月14日，影響工作天數達10天。華城表示，華城會協調客戶交期調整。同時會密切注意疫情發展與同仁健康管理。

華城去年底在手訂單40億元，光離岸風機陸域輸配電系統工程高達22.3億元，去年交貨金額4億元、今年12、13億元、明年7、8億元，其中參與日立拿下台電一期示範風場建置21支離岸風電6MW陸域輸配電系統工程，預計今年上半年先交一批，下半年交兩批，今年營運有機會比去年成長。

華城2019年12月合併營收攀升至16.06億元，創單月營收新高，月增幅達106.86％，年成長78.34％。2019年合併營收71.77億元，比2018年增加19.68％，創歷史次高。

華城今日發布重訊指出，華城（武漢）所在地政府因新型冠狀病毒防疫工作發布延遲開工通知，要求境內企業不早於2月13日24時前開工，華城為配合在地政府防疫工作，華城子公司開工時間由原訂1月31日延遲至2月14日，計影響10個工作日。

(工商 )