武漢肺炎疫情確診人數暴增，今天是台股農曆年節後首日開盤，疫情成了史上新春開盤最大一隻黑天鵝，開盤立刻驟跌近200點，在權值股疲弱下，10點多鐘跌逾570點、跌幅達4.7％，賣壓沉重、跌破季線，2020鼠年堪稱是新春開盤以來行情最受壓抑的一次。

法人表示，台股跌勢還沒到底，短線衝擊超過5％，但應該可控制在10％以內跌幅，除了口罩防疫、醫療保健概念股受惠外，電商宅經濟、電信類股也具備防禦概念。

華南投顧董事長儲祥生認為，最令人擔憂的是，武漢肺炎疫情大爆發，對中國大陸內需衝擊相當大，加上陸美貿易戰的外銷影響，今年不僅GDP保6％有疑慮，對台灣的出口衝擊也有所擔憂。

百達資產管理表示，因中國大陸在全球GDP占比、科技產業供應鏈角色以及內需消費實力等，這次疫情對全球經濟的打擊，遠高於2003年的SARS，不僅威脅到消費、旅遊業，也破壞商業信心的風險；幸運的是中國大陸仍具有貨幣與財政空間（減少營業稅、公司稅），若降低存款準備金率200點，則可釋放4600億美元流動性。

(中時 )